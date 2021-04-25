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影／驚悚3秒！ 桃園重機騎士車禍 變換車道慘死輪下

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市19歲王姓重機騎士今天上午騎機車，由台1線南下龜山往桃園方向行駛，行經龜山區萬壽路二段、新樂街口，疑因變換車道，不慎碰撞前方等待左轉的吳姓男子駕駛轎車，造成王男機車不穩，遭對向遭谷姓駕駛聯結砂石車撞擊車禍，王男捲入車底遭聯結車輾斃，慘死輪下。

警方表示，王男疑似變換車道不當，吳男、谷男2人今天下午依過失致死罪嫌函送地檢署偵辦。

警方表示，今天上午假日期間，台1線往返龜山區萬壽路二段車流量大，王姓年輕重機騎士由台1線南下行經萬壽路二段、新樂街口，疑因車速過快，前方車輛減速及吳姓男子（43歲）在快車道等待左轉，王變換車道不及，碰撞倒向北上車道，谷姓男子（52歲）駕駛聯結砂石車煞車不及，當場輾過王姓騎士人車，造成王男腦漿四溢，慘死輪下，現場血跡斑斑、機車零件散落。

警方、消防局趕到現場處理，疏導交通車流，將王姓機車騎士救出已不治，警方表示，經調閱道路監視器調查車禍原因，發現王男疑似變換車道不當，仍將進一步釐清車禍真正原因，並將吳男、谷男2人依過失致死罪嫌函送地檢署偵辦。

桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車（圖）後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區台1線重大車禍，重機騎士疑擦撞轎車（圖）後，衝向對向遭聯結車撞擊輾斃輪下，現場血跡斑斑。記者曾增勳／翻攝

車道 車禍 重機

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