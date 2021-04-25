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花1萬點數得2萬購物金？ 電話號碼有「+」小心詐騙
高雄市左營區28歲邱姓男子接到自稱網購平台客服電話，表示花1萬元能得到2萬元家電購物金，但需先以遊戲點數方式儲值，邱男到超商買點數時，店員覺得怪怪的報警，警方質疑邱男接到的電話是詐騙集團，果然發現該電話號碼前多了一個「+」號，成功阻詐。
邱男向警方表示，他最近因搬家剛好有買家電需求，本月23日晚上11時許接獲電話，對方自稱網購平台客服，並表示邱男幸運獲得買萬送萬大禮，邱男心動到超商購買1萬元點數時，店員看邱男一邊講電話、一邊買大筆點數，便請員警到場協助。
員警到場了解之後請邱男確認該客服電話，果然發現電話號碼前多了一個「+」字號，員警表示，這可能是詐騙集團竄改的網路電話，而利用抽得大獎、破盤優惠要民眾以匯款或購買遊戲點數、超商代繳等方式交付財物也是常見的詐騙手法。
員警接力勸說下，邱男才相信是遭詐騙，幸好點數還沒購買成功，左營警分局提醒，詐騙集團手法多變，民眾務必再三求證，也可撥打165反詐騙諮詢專線或110請員警到場協助。
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