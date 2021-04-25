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科技日新月異 無人機也可運用於火災調查
科技日新月異，無人機也可以運用來調查起火原因，國際縱火調查協會台灣分會成員，到台南市政府消防局參訪無人機模擬訓練中心，消防人員今天說，由於火災原因調查鑑定，可藉由無人機空拍影像，協助火調人員從更宏觀及微觀角度快速判斷起火戶、起火原因。
國際縱火調查協會台灣分會理事長陳金蓮，昨天下午率團拜訪台南市消防局無人機模擬訓練中心。消防局長李明峯表示，去年成立無人機隊在災害現場，協助執行救災任務，同時成立無人機模擬訓練中心，模擬如山域、水域及建築物場景及實機操作練習控機熟悉度。
消防局災害搶救科長邱淵明說，無人機功能還有線控供電繫留機，可長時間進行火警空勘，提供現場火勢影像，無須受限於電池飛行時間降低執勤效率。測繪3D建模，協助將長時間救災災害現場測繪成影像，供現場指揮官作為更精準的決策依據。無人機搭載4G傳輸廣播設備，放送已事先錄製防災或救災用廣播內容。
市長黃偉哲表示，在推動智慧城市無人機上是重要環節，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的各種災害應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，將無人機應用發揮最大效能。
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