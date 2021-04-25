網友質疑警執法欺善怕惡？ 徐國勇：交檢察官認定

內政部長徐國勇（右）。聯合報系記者鄭超文／攝影

黑衣人衝進松山分局中崙派出所砸壞電腦，對比音樂老師詹慧玲遇中壢分局警員盤查遭壓制倒地，網友質疑警方執法「欺善怕惡」，對此，內政部長徐國勇今天說，交由檢察官認定。

台北市警察局松山分局楊姓員警酒後與人起口角，黑衣人追入中崙派出所砸壞電腦；音樂老師詹慧玲23日遭桃園市警察局中壢分局警員盤查，由於拒回答、罵「很蠢」，被依涉犯妨害公務罪嫌壓制在地，她不斷尖叫喊救命，事後詹慧玲指控中壢警方不當盤查。

部分網友指黑衣人衝派出所砸電腦，竟可簽下和解書之後當場走出派出所，而詹慧玲卻被壓制倒地並依現行犯上銬移送地檢署偵辦，質疑警方執法是否「欺善怕惡」，對此，內政部長徐國勇今天接受媒體聯訪未正面回答外界質疑，僅說交由檢察官認定。

媒體提問對這兩件事看法，徐國勇表示，兩件事都已經在處理，並責成內政部警政署進行相關調查，一切讓司法處理及調查，由檢察官做最後認定；而有關妨害公務罪現行犯構成要件，也是交司法調查，最後認定有無構成要件、有無違法，都交給檢察官認定。

媒體進一步詢問是否部分員警法治教育不足，徐國勇說，各方面都要加強、不斷滾動檢討。

國際獅子會300A2區捐贈2輛消防後勤車給消防署，今天在位於南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心舉行捐贈儀式，徐國勇、消防署長陳文龍、獅子會300A2區總監黃美麗與眾多獅子會員出席。徐國勇表示，消防人力有限，民間力量無窮，感謝獅子會捐贈車輛，並為消訓中心植樹造景，讓受訓學員有更好環境。

徐國勇說，台灣救災能量在世界上名列前茅，救災速度也很快，原因就是擁有一處亞洲最大的消防訓練中心，各種設施及災難搶救模擬訓練完備，因此，吸引日本、韓國、菲律賓等國家到台灣觀摩交流，這是台灣的驕傲，歡迎到此參訪，將會感到以台灣為榮。