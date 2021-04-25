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影／婦人車禍倒地4醫護路過搶救 網讚爆：台灣最美風景
彰化縣永靖鄉一名老婦人前天騎機車撞到倒車的貨車，倒臥馬路，宏仁醫院醫療體系清馨居家護理所護理師賴俐蓓等4人剛好路過，趕緊下車救援，還撐開傘幫阿嬤遮陽，被網友po上網，說是「台灣最美的風景」。
永靖鄉市區瑚璉路23日上午發生車禍，75歲江姓婦人因車禍倒臥馬路，當時清馨居家護理所護理師林宜霖、賴俐蓓、蕭又禎及醫檢師莊為婷4人剛好出勤在返院途中，看到倒臥在滾燙柏油路上的老太太，4人趕緊下車救援。
賴俐蓓說，4人下車檢查阿嬤傷勢，發現阿嬤右腳骨折、右手臂擦傷出血，隨即幫忙包紮止血、撐傘遮陽，並協助聯絡家人，直到救護車趕抵交接。這段搶救畫面被路過網友po上臉書《我是永靖人(枝仔冰)》，網友紛誇讚「台灣最美的風景就是人」、「人間處處有溫情」、「真棒的醫護人員」。
賴俐蓓說，目擊當時只想趕快下車檢查阿嬤傷勢，且醫護人員天職就是救人，因此同車4人隨即下車，沒想到被拍照po網，覺得很不好意思，相信所有醫護人員若遇到相同情形都會這麼做。
清馨居家護理所護理長董雅玲說，4名護理師、醫檢師平常就很熱心，這次路上熱血救人，會提報表揚。宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，512護師節前夕，很欣慰體系內醫護人員能發揚護理師救人天職的使命。
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