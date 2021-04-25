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錢櫃KTV大火1週年 火災怎麼逃命？找毛巾摀口鼻及躲浴室反而要命

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天就滿1年，當時大樓竄燒及人員逃生景況，仍令人怵目心驚，也成為各消防單位逃生避難的教材，彰化縣消防局也適時宣傳， 除一般耳熟能詳的逃生觀念外，也糾正像一般人遇火警，會逃到浴室及找毛巾摀口鼻的錯誤做法，以提高存活率。

彰化縣消防局提供的「火災逃生觀念與原則」如下：

(一)大聲呼喊：警示大家趕快逃生。

(二) 濃煙關門：逃生通道有濃煙時，退至房間並關門待救，阻隔火煙於門外。

(三) 往下逃生：煙特性往上飄，原則往下往外逃生。

(四) 打119求救。

(五)不重返火場：切勿因其他財物重返火場。

(六)不尋找毛巾摀口鼻：無法阻隔火場的有毒氣體，應把握逃生黃金時間。

(七)不躲浴室：浴室多使用塑膠門，遇熱融化，火煙入侵。

目前在大葉大學消防系兼任助理教授的彰化縣消防局災害預防科長蔡佳洲博士說，煙是火場的殺手，煙的特性是往上飄，每秒速度可達3到5公尺，而人垂直的速度才不過0‧5公尺，再怎麼跑也跑不過煙，因此火場逃生原則是要往下逃生。

過去很多人的觀念，總是火警發生後，會去找毛巾摀住口鼻，以為這樣手多少可以住濃煙，但目前的逃生宣導，認為這是錯誤的做法。蔡佳洲說，毛巾是無法擋住濃煙與有毒氣體的，與其浪費寶貴逃命時間去找毛巾，不如把握有限時間逃生。

很多人也都以為，火警發生後，躲在有水的浴室裡相對安全，但這反而是要命的做法。蔡佳洲說，浴室的門一般都是塑膠製的，火場溫度多在攝氏三、四百度，會在很短時間就會熔化，濃煙還是會灌進去，而且浴室的水不足以滅火，大多數也沒有窗戶，排氣孔也幾乎沒有空氣，躲進浴室反而最危險。

蔡佳洲建議，在大樓及公共場所應設直火警探測器，而一般住宅則應設置住宅用火災警報器，爭取更多的逃命時間。

去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。記者劉明岩／翻攝
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。記者劉明岩／翻攝
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片
去年4月26日發生的台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死67人受傷，到今天滿一周年，彰化縣消防局也適時宣傳， 提供正確的逃生觀念，以提高存活率。圖／聯合報系資料照片

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