影／銀樓老闆面前把金鍊塞進胸衣 年輕女子10小時被逮

新北市三重地區昨天發生銀樓竊案，20歲王姓女子佯裝選購，將重量約5錢金項鍊從胸口塞進內衣，警方獲報後認出她是治安顧慮列管對象，10個小時之後就把她從藏身的旅館逮捕歸案，但金項鍊已被變賣、自稱錢已還債。

此案發生在昨天下午1時40分左右，王女在三重區仁愛街某銀樓佯裝選購，卻在老闆面前趁隙將金項鍊塞進胸口，搭乘計程車離開。銀樓老闆說當時有發現王女突然伸手摀住胸口，但他不好意思盯著看太仔細，事後卻發現遭竊，趕緊向派出所報案，警方調閱監視器，一眼就認出她是涉及多起借款詐欺案的列管對象，隨即展開追查。

王女搭計程車離開銀樓，故意在三重市區亂繞，最後在五華街下車前往李姓男友住處。接著2人又在晚上共乘機車到三重區正義北路，專案小組於深夜11時許在附近巷弄找到機車，研判2人藏身旅館，馬上對周邊旅社逐一清查，果然發現李男名字登記投宿其中1家。