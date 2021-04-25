影／女老師遭盤查上銬 今赴派出所告桃警「不怕被說炒作」

音樂老師詹慧玲指控遭桃園市警察局中壢分局警員不當盤查，今天早上9點到興國派出所報案對員警提告，並要求警方公布壓制上銬畫面。警方回應，詹為維護自身權益提告，派出所依規定受理，全案移請桃園地檢署偵辦，分局全力配合地檢署調查。

外界質疑女老師遭盤查地點不屬於興國所轄區，警方表示，該警員工作態度較積極，且該處為治安要點，因此分局已請同仁加強查察。

詹慧玲表示，今天報案是為了讓風暴趕快結束安靜生活，關心的朋友也可以追蹤後續。至於提告內容包括妨害自由、傷害、性騷擾、不當盤查，未來也可能會對中壢分局長提告；她說今天報案過程和先前被拘留時感覺是「天堂和地獄的差別」，今天坐在豪華的辦公室裡，警察還特別問她要不要喝水、幫她開瓶蓋。

詹說，擔任演員30年，這次經歷讓她感受到原來被當作現行犯，進到法律程序後會被不人性對待，從進派出所被上手銬、腳銬、搜身，被關進拘留間被移送，在大街上站著，一路上感覺充滿羞辱，她深刻感受小市民無處伸張的痛苦，所以將這個過程化為正面力量，鼓勵所有人勇敢站出來。

被問到為何不選擇地檢署提告，詹表示當初就是被抓來興國派出所，所有資料都在這邊，「我在哪裡跌倒就在那裡站起來」，雖然會擔心官官相護，但對的事情就應該說出來，不會害怕被說炒作，因為她本來就是公眾人物，沒有秘密。