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女尿急上廁所遭閨密丟包 街頭互搏「為什麼不等我！」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

31歲的董姓女子與23歲的謝姓閨蜜喝醉後，今早8時許兩人準備搭乘計程車回家，但董女卻不等尿急的謝女上完廁所，就自行搭車離去，尿完的謝女回到路口發現遭董女「丟包」，急扣董女回來載她，謝見到董女回來，氣得飆罵董女「為什麼不等我！」，兩人從車上吵到下車，雙方在路口上演全武行，最後雙雙掛彩送醫，餘氣未消的兩人最後互提傷害告訴，全案正由警方偵辦中。

警方調查，董女、謝女同住一起，昨天深夜相約喝酒，兩人在前金區某間夜店嗨到今早夜店關門，後來兩人共叫一部計程車返家，等候期間謝女因為尿急跑去上廁所，沒想到計程車抵達後，董不顧還在廁所的謝女，就自行搭車離去。

方便完的謝女回到高雄市河南、自立路口，找不到董女身影，打電話急扣才發現遭到閨蜜「丟包」，要求董回到路口載她上車，沒多久計程車繞回路口後，兩人卻在車上爆發口角衝突，謝女質疑董女「為什麼不等我？」兩人在車上互嗆、拉扯頭髮，一路從車上打到路邊，在街頭爆發全武行。

警方今早8時20分許接到報案後，派遣轄區警網前往了解，一到場就將扭打成團的兩人支開，謝女稱後腦勺疼痛由救護車送往大同醫院就醫，董女則自稱身體不適，兩人在警方面前仍餘氣未消，互提對方傷害告訴。

新興分局表示，飲酒應適量克制情緒，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，切勿有不理性的行為，警方對於任何暴力等犯罪滋擾行為都一定會積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生。

董姓、謝姓兩名閨蜜喝完酒後，董卻「丟包」謝女自行搭車回家，兩人因此在街頭爆發全武行，雙雙掛彩送醫。圖／讀者提供
董姓、謝姓兩名閨蜜喝完酒後，董卻「丟包」謝女自行搭車回家，兩人因此在街頭爆發全武行，雙雙掛彩送醫。圖／讀者提供
董姓（左）、謝姓（右）兩名閨蜜喝完酒後，董卻「丟包」謝女自行搭車回家，兩人因此在街頭爆發全武行，雙雙掛彩送醫。圖／讀者提供
董姓（左）、謝姓（右）兩名閨蜜喝完酒後，董卻「丟包」謝女自行搭車回家，兩人因此在街頭爆發全武行，雙雙掛彩送醫。圖／讀者提供

計程車 夜店

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