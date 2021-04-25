北市家貓陽台曬太陽 竟遭人持槍射擊

有網友在臉書發文指出，友人的家貓在陽台曬太陽卻遭開槍，感嘆這年頭的人是有什麼問題，也提醒住台北捷運景美站附近的人要小心，友人也已向警方報案緝兇。

臉書粉絲專頁「貓咪也瘋狂俱樂部」昨晚有網友發文指出，拜訪完友人的返家途中，突然收到友人傳訊說家中的貓在陽台曬太陽，竟有人持槍到陽台旁開槍，且連開兩槍。

網友說，第一槍沒打中，但因聲響太大，友人立即跑到陽台要觀看發生何事，結果第二槍就打中貓咪頭部，造成牠口吐鮮血且痛到在地上打滾，驚嚇的友人趕緊拿毛巾包覆貓到醫院搶救。

他表示，受傷的並非野貓，而是養在家中的貓，竟然有人狠心持槍到別人家陽台開槍，到底是有多變態，同時提醒住景美捷運站附近的人要多加小心，留意家中毛小孩在陽台的安全問題。

目前飼主已報案，警方正積極調查中。