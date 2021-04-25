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殘忍摔死幼貓矢口否認 台東賴姓男子判3月、罰款20萬元

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市賴姓男子被控前年抓才出生不久的幼貓重摔致死，台東地方法院法官依目擊者說法認定他手段殘忍且無悔意，依違反動物保護法判處有期期徒刑3月，併科20元罰金。賴聲稱抓貓是被咬傷才甩掉，並非重摔，貓也未死，覺得冤枉。案仍可上訴。

前年10月底，賴姓男子在台東市福建路抓起1隻無人飼養的幼貓，隨後重摔在地，導致那隻貓頭顱破裂死亡，附近民眾目擊後報案，警方隨後趕到處理。

當時有多人目擊，其中3人願意作證，他們說法一致表示，當時出生約1個多月的小貓在廚餘桶附近徘徊，像是要找吃的，許多人覺得可愛圍觀，想不到賴忽然走出家門把貓抓起，隨後高舉重摔在地，貓頭破血流癱軟在地抽搐，不久死亡。有人怒而找賴理論但被勸阻，不久賴拿著一個米袋，把貓屍裝進紅色米袋後騎機車載離。

賴姓男子否認惡意摔貓，聲稱是為了想飼養貓才動手抓，結果被咬到手指很痛，才將貓往地上甩，他手上有血進入屋內清洗，但走出來就沒看到，貓並沒有因此死亡。他強調曾和證人因停車產生糾紛，才被誣賴。

不過法院審理發現，賴姓男子和一名證人雖有糾紛，但其中2人臨時前往，遭誣賴的說法不足以採信。法官認為，賴不知尊重自然生命，惡意傷害幼貓致死，手段殘忍，事後又狡辯企圖脫罪，顯然沒有悔意，賴雖聲稱目前以修理務農工具維生，每月收入僅1、2萬元，吃飯可以但沒有存款，依然須為行為付出代價。

台東

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