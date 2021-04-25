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中年男竹北銀樓假買黃金項鍊真搶奪 3分鐘就被警方逮捕
新竹縣竹北市區一家銀樓昨天晚間發生搶案，一名年約33歲陳姓男子到店裡假裝要買黃金項鍊，趁老闆不注意時抓起黃金項鍊及墜子奪門而出，老闆阻止時遭打傷，所幸警方獲報後迅速圍捕，在案發現場200公尺外將陳男順利逮捕，全案以強盜罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。
昨晚8點許，陳姓男子走進銀樓店內，想購買黃金項鍊，店內員工將商品拿出供陳男挑選，沒想到陳男卻突然抓起黃金項鍊及墜子奪門而出，老闆立刻追出店外攔阻，與陳男扭打在一起，頭部及手臂都受傷，陳男也逃走，店內員工見狀連忙報警。
警方接獲報案後，立即研判逃跑路線，呼叫線上警力，兵分多路前往攔截圍捕，在案發現場200公尺外，將逃跑的陳男順利逮捕，從接獲報案到抓人只花了短短3分鐘，並從他身上起出黃金項鍊2條、黃金墜子1個，價值共約38萬元，全案以強盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。
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