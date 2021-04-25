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調戲妹子2男挨打成「互毆」送辦 法官不罰有理由
台中市許姓、尤姓男子去年底與洪女在咖啡店談工作，但洪女不甘被言語「調戲、輕薄」，找來施姓乾爹等人到場，雙方一言不合，施以持煙灰桶、甩巴掌的方式，攻擊許、尤，二人被壓在地上打，許、尤揮舞雙手反擊，警方到場後，將涉嫌打架施等5人都以社維法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認為許、尤是自衛，非互毆，判二人免罰。
裁定指出，許姓、尤姓男子在去年12月25日下午4時許在北區某咖啡店，與洪姓女子談工作，洪女認為遭尤調戲，因此找來乾爹施姓男子，以及歐姓、陳姓、劉姓男子等4人到場。
雙方一言不合，施先持白鐵煙灰桶，朝許、尤頭部攻擊，陳見狀，擔心釀成大事，搶下施手中煙灰桶，過程中陳遭割傷右手指。
施被友人搶走煙灰桶後，開始對許、尤二人甩巴掌，施、歐、陳等三人，則將許、尤壓制在地攻擊，過程中許、尤不斷揮舞雙手反擊。
警方獲報到場後，施等5名涉嫌打架的涉案人，都被帶回詢問，雙方互控對方打人，警方全依違反社會秩序維護法送辦。
但許、尤二人始終否認涉案，全案在簡易庭審理時，法官認為，施、歐、陳等三人幾乎沒有受傷，而許、尤則是頭、頸、背、雙手都有傷勢，另外在輔以現場證人、監視器畫面等證據，認為許、尤二人正當防衛的說法可信，判二人免罰。
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