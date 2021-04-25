男子酒駕追撞停等紅燈3轎車 台中市議員楊典忠被撞受傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區昨晚發生4車追撞車禍，男子涉嫌酒駕，追撞前方3輛停等紅燈轎車，台中市議員棏典忠開其中一輛車，也被追撞受傷，另有一名女駕駛受傷，警方將依公共危險罪嫌移送。

警方調查，昨晚10點42分，42歲陳姓男子開車，經台中市梧棲區中華路與青年路口，追撞同向前方停等紅燈3輛轎車，包括第2輛紀姓女子開的轎車，第3輛台中市議員楊典忠開的轎車，和第4輛戴姓男子開的轎車，造成議員楊典忠和紀女等2人受傷，送梧棲童綜合醫院治療檢查。

警方查出陳男有酒精反應且超過標準，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，另3名駕駛酒測值均為0。

市議員楊典忠昨晚自己開車跑行程，他說當時正停等紅燈，車輛是靜止狀態，突然被後車追撞，他有聞到最後方車輛駕駛有酒味。

台中市梧棲區昨晚發生追撞車禍，台中市議員楊典忠也被追撞受傷。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生追撞車禍，台中市議員楊典忠也被追撞受傷。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生追撞車禍，台中市議員楊典忠也被追撞受傷。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生追撞車禍，台中市議員楊典忠也被追撞受傷。圖／民眾提供

台中市 梧棲 酒精

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