男子酒駕追撞停等紅燈3轎車 台中市議員楊典忠被撞受傷
台中市梧棲區昨晚發生4車追撞車禍，男子涉嫌酒駕，追撞前方3輛停等紅燈轎車，台中市議員棏典忠開其中一輛車，也被追撞受傷，另有一名女駕駛受傷，警方將依公共危險罪嫌移送。
警方調查，昨晚10點42分，42歲陳姓男子開車，經台中市梧棲區中華路與青年路口，追撞同向前方停等紅燈3輛轎車，包括第2輛紀姓女子開的轎車，第3輛台中市議員楊典忠開的轎車，和第4輛戴姓男子開的轎車，造成議員楊典忠和紀女等2人受傷，送梧棲童綜合醫院治療檢查。
警方查出陳男有酒精反應且超過標準，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，另3名駕駛酒測值均為0。
市議員楊典忠昨晚自己開車跑行程，他說當時正停等紅燈，車輛是靜止狀態，突然被後車追撞，他有聞到最後方車輛駕駛有酒味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言