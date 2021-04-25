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疑電動腳踏車充電起火燃燒 5人受困民宅2人送醫

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅區神林南路一棟透天厝24日晚間發生火警，1樓竄出火煙，造成4大1小受困屋內，消防人員撲滅火勢後，協助民眾脫困，兩人受傷送醫，1人燒燙傷，1人則輕微嗆傷，至於起火原因將交由火調科調查釐清。

24日晚間7時36分，台中市消防局獲報，指大雅區神林南路一處民宅，1樓竄出火煙，2、4及5樓共有4大1小受困，消防人員趕緊佈水線灌救，火勢撲滅後，分別救出受困民眾，其中73歲男子胸口5%、1度燒燙傷，送清泉醫院救治。另一名65歲男子則輕微嗆傷、意識清楚，送台中榮總醫院救治。

警消初步判定是因民宅1樓樓梯口充電中的電動腳踏車起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

民宅1樓樓梯口充電中的電動腳踏車起火燃燒。圖／台中市消防局提供
民宅1樓樓梯口充電中的電動腳踏車起火燃燒。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區神林南路一棟透天厝今晚發生火警，造成兩人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區神林南路一棟透天厝今晚發生火警，造成兩人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中市 台中榮總

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