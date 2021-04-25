聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑電動腳踏車充電起火燃燒 5人受困民宅2人送醫
台中市大雅區神林南路一棟透天厝24日晚間發生火警，1樓竄出火煙，造成4大1小受困屋內，消防人員撲滅火勢後，協助民眾脫困，兩人受傷送醫，1人燒燙傷，1人則輕微嗆傷，至於起火原因將交由火調科調查釐清。
24日晚間7時36分，台中市消防局獲報，指大雅區神林南路一處民宅，1樓竄出火煙，2、4及5樓共有4大1小受困，消防人員趕緊佈水線灌救，火勢撲滅後，分別救出受困民眾，其中73歲男子胸口5%、1度燒燙傷，送清泉醫院救治。另一名65歲男子則輕微嗆傷、意識清楚，送台中榮總醫院救治。
警消初步判定是因民宅1樓樓梯口充電中的電動腳踏車起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因有待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言