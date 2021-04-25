疑電動腳踏車充電起火燃燒 5人受困民宅2人送醫

台中市大雅區神林南路一棟透天厝24日晚間發生火警，1樓竄出火煙，造成4大1小受困屋內，消防人員撲滅火勢後，協助民眾脫困，兩人受傷送醫，1人燒燙傷，1人則輕微嗆傷，至於起火原因將交由火調科調查釐清。

24日晚間7時36分，台中市消防局獲報，指大雅區神林南路一處民宅，1樓竄出火煙，2、4及5樓共有4大1小受困，消防人員趕緊佈水線灌救，火勢撲滅後，分別救出受困民眾，其中73歲男子胸口5%、1度燒燙傷，送清泉醫院救治。另一名65歲男子則輕微嗆傷、意識清楚，送台中榮總醫院救治。