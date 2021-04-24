快訊

【獨家】輝瑞-BNT疫苗來台有譜？疾管署採購公告透露規畫

7歲童慘遭輪流重摔27次瀕臨腦死 柔道教練羈押禁見

高雄田寮火燒山 山谷風起意外燒掉一輛消防車

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導

高雄市田寮區南安里今早發生雜草火警，午後一點多左右一輛消防車因山谷風勢竄起，瞬間著火半面車體燒毀，兩名消防人員所幸及時撤離，但其中一人手臂仍輕微紅腫，這場山火直到晚間近6點才撲。

高雄市消防局今早十點多獲報田寮區南安里內安15號旁竹林起火，立即調動田寮、彌陀、阿蓮、岡山等十個分隊前往處理，救災人員抵達現場立即拉水線搶救。

約下午1點多，為防止周邊民宅工寮及作物被燒，彌陀分隊開一輛小水箱車前往部署，行經的道路兩側都是山谷，車子僅能停放於山坡上，結果人員才下車拉水線，山谷一陣風起，消防車瞬間著火，迅速延燒至車艙。

消防局表示，當時駕駛想把車開走，但輻射熱過大，根本無法靠近，副駕駛及其他救災人員馬上至鄰近的車輛拉水線搶救，仍無法扼止火勢，以致半邊車體燒毀，所幸車內2名消防人員及時撤離，但一人仍受輕傷。

高雄田寮火燒山，意外燒掉一輛消防車。記者王昭月／翻攝
高雄田寮火燒山，意外燒掉一輛消防車。記者王昭月／翻攝
高雄田寮火燒山，意外燒掉一輛消防車。記者王昭月／翻攝
高雄田寮火燒山，意外燒掉一輛消防車。記者王昭月／翻攝

高雄市 岡山

延伸閱讀

高雄山火猛烈燒毀消防車 一消防員手臂灼傷

高雄鹹酥雞嘉年華登場 宅神朱學恆現場發100份

高雄鹹酥雞嘉年華開跑 陳其邁盼下次邀戰全台名店

山林野火風向突變釀2消防員傷 消防局長：不幸中大幸

相關新聞

7歲童學柔道遭重摔瀕臨腦死 教練有勾串證人之虞遭羈押禁見

台中7歲黃姓學童，21日到校外上柔道課，竟遭教練、學長輪流重摔27次後，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經...

高雄內門林地大火連燒27小時 燒毀6公頃林地

高雄市內門金竹國小後山昨天下午起火燃燒，火勢昨天延燒至今天，高市消防局申請空勤直升機協助滅火，共載18趟次湖水，火勢終於...

7歲童練柔道遭重摔瀕腦死 民眾持木棒砸招牌洩憤

台中市豐原區7歲黃姓男童上校外柔道課，疑遭何姓教練、柔道學長輪流重摔至少27次，黃童嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開...

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

合歡山正值高山杜鵑花季，湧現大量車潮，合歡山公路晚間5時多發生一輛中型遊覽車和休旅車會車擦撞，後方遊覽車又追撞前方遊覽車...

高雄田寮火燒山 山谷風起意外燒掉一輛消防車

高雄市田寮區南安里今早發生雜草火警，午後一點多左右一輛消防車因山谷風勢竄起，瞬間著火半面車體燒毀，兩名消防人員所幸及時撤...

疑煞車失靈！台14甲線2輛遊覽車追撞 釀18人受傷

南投台14甲線19公里處今天傍晚發生遊覽車車禍，一輛遊覽車疑似煞車失靈，先追撞前方遊覽車後再擦撞一輛休旅車，2輛遊覽車共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。