高雄田寮火燒山 山谷風起意外燒掉一輛消防車

高雄市田寮區南安里今早發生雜草火警，午後一點多左右一輛消防車因山谷風勢竄起，瞬間著火半面車體燒毀，兩名消防人員所幸及時撤離，但其中一人手臂仍輕微紅腫，這場山火直到晚間近6點才撲。

高雄市消防局今早十點多獲報田寮區南安里內安15號旁竹林起火，立即調動田寮、彌陀、阿蓮、岡山等十個分隊前往處理，救災人員抵達現場立即拉水線搶救。

約下午1點多，為防止周邊民宅工寮及作物被燒，彌陀分隊開一輛小水箱車前往部署，行經的道路兩側都是山谷，車子僅能停放於山坡上，結果人員才下車拉水線，山谷一陣風起，消防車瞬間著火，迅速延燒至車艙。