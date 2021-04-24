疑煞車失靈！台14甲線2輛遊覽車追撞 釀18人受傷

南投台14甲線19公里處今天傍晚發生遊覽車車禍，一輛遊覽車疑似煞車失靈，先追撞前方遊覽車後再擦撞一輛休旅車，2輛遊覽車共有18名乘客受輕傷，被送往埔榮及埔基醫院急救。圖／取自中橫路況交通資訊站

南投台14甲線19公里處今天傍晚發生遊覽車車禍，一輛遊覽車疑似煞車失靈，先追撞前方遊覽車後再擦撞一輛休旅車，2輛遊覽車共有18名乘客受輕傷，被送往埔榮及埔基醫院急救。

南投縣消防局勤務指揮中心指出，今天下午5時13分接獲南投縣警察局轉報，南投仁愛鄉台14甲線翠峰路段發生遊覽車車禍，南投消防局仁愛分隊、埔里分隊以及雙冬分隊都出動消防隊員和救護車前往搶救。

南投消防局指出，何男駕駛遊覽車要回台北時，因為車多不斷踩煞車，不過遊覽車才剛過翠峰派出所沒多久，疑似因煞車失靈撞上前方的遊覽車，又擦撞到一輛休旅車。

消防局表示，肇事的遊覽車來自台北，有11名乘客受傷，被撞的遊覽車來自桃園，車尾也被撞凹，則有7名乘客受傷；仁愛分隊、埔里分隊等分隊派出救護車將18名受傷的乘客送往台中榮民總醫院埔里分院以及埔里基督教醫院治療。

南投警方說，最近週末假日上山賞花的遊客不少，受到這起車禍事故影響，台14甲線翠峰路段一度封閉，後來工程人員先將發生車禍的遊覽車移到路旁，晚上7時左右，交通恢復正常；至於車禍發生原因及責任歸屬仍在調查中。