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高雄山火猛烈燒毀消防車 一消防員手臂灼傷
高雄市今天發生多起山林火警，因山谷風速強勁，田寮區竹林大火導致一輛消防車慘遭大火燒毀，一名消防人員撤離時不慎被灼燒手臂。高市消防局表示，此次林地大火已經撲滅，將針對此案研議後續防範及改善作為。
今天白天，大寮拷潭路、旗山孔子廟旁養工處辦公室後山、田寮南安里、內門金竹里等地陸續通報山林火警，其中內門竹林延燒超過一天，入夜前熄滅，但孔廟附近的火燒山火勢尚未獲得控制。
消防局晚間指出，今天上午10點45分獲報田寮區南安里內安15號旁鄰近竹林雜草火警，出動田寮、彌陀、阿蓮、岡山、永安、楠梓、大社、路竹、右昌、湖內分隊，19車42人前往搶救。
彌陀分隊到場支援，因道路兩側皆為山谷，水箱車只能停放在山坡上，下午1點10分左右，消防人員剛下車布署水線，山谷風勢強勁，大火瞬間往消防車延燒，車艙頓時起火燃燒，兩名消防人員急忙走避，其中一人手臂遭火灼燒。
消防車起火後，駕駛員無法靠近，其他人員從鄰近車輛拉水線搶救，但因火勢過於急速且猛烈，半面車體被大火燒毀，所幸車上2名消防人員及時撤離，其中1人手臂輕微紅腫。高市消防局指出，2人均平安，火勢在傍晚5點57分撲滅。
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