山林野火風向突變釀2消防員傷 消防局長：不幸中大幸

高雄市田寮區南安里附近今天上午發生山林火警，火場面積約1公頃，消防局獲報後出動11分隊到場射水滅火，不過途中卻傳出意外，前來支援的彌陀分隊消防車，疑因風向改變，大火延燒到消防車上，幸好車附近2名消防員緊急閃避，無生命危險。

據了解，2名彌陀消防分隊隊員今天下午1點10分左右，搭乘小水箱車前往支援田寮山林火警，當消防車沿著兩側是山谷的產業道路趕到火場後，因兩側大火不斷延燒，消防員立即停車佈水線滅火。

不料，突然左側山谷一陣強風襲來，疑因風向改變，大火延燒到水箱車駕駛艙，2名隊員趕緊閃避躲過一劫，其餘分隊消防員眼見消防車起火，立即趕來滅火，熄滅時駕駛艙已燒毀。