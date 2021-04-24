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7歲童練柔道遭重摔瀕腦死 民眾持木棒砸招牌洩憤
台中市豐原區7歲黃姓男童上校外柔道課，疑遭何姓教練、柔道學長輪流重摔至少27次，黃童嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，仍在加護病房與死神拔河。有民眾看不下去，昨深夜前往柔道館破壞招牌洩憤。
黃姓男童在校外柔道館上課2周、共8次，陪同男童上課的舅舅控訴，孩子本月21日晚間7點半開始上課，先被一名國小4年級的學長摔了20逾次，孩子禁不起重摔，多次倒地哀號「我的腳、我的腳」，中途還一度嘔吐，但教練仍不為所動，甚至認為孩子倒地不起是裝的，換教練自己上場再摔了7次，最後近9點孩子被抱到場邊，已經臉色發白、昏迷，才緊急送醫急救。
經醫院緊急安排開顱手術，黃童腦部嚴重損傷，陷入重度昏迷，瀕臨腦死狀態，現在還在加護病房觀察。許多民眾得知這起事件後群情激憤，甚至有人專程到柔道館破壞招牌洩憤。
附近居民表示，昨晚11點多，約有2、3人拿木棒敲破柔道館的壓克力招牌，破壞後人隨即離去，猜測應該是不滿7歲男童訓練柔道導致腦死事件。
警方表示，毀損罪屬告訴乃論，柔道館由瑞穗國小代管，由於招牌老舊，且招牌上載名為台中縣也不合時宜，校方不提告，但警方仍會調閱監視器調查，並加強附近社區巡邏，並呼籲民眾相信司法，避免不理性行為而觸法。
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