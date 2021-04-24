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合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行
合歡山正值高山杜鵑花季，湧現大量車潮，合歡山公路晚間5時多發生一輛中型遊覽車和休旅車會車擦撞，後方遊覽車又追撞前方遊覽車，共造成11人輕傷，警消已將傷患送醫，並設法排除路況，維持單線通行。
南投縣消防局下午5時13分獲報，合歡山公路（台14甲線）19.7公里處，發生遊覽車追撞事故，立刻調派仁愛、地理中心碑、埔里3消防分隊救護車前往救援。清境急救中心也派救護車前往現場，先將傷患送上車。
據了解，車禍發生時，由古姓司機駕駛中型遊覽車正從鳶峰下山行駛到翠峰，疑似在彎道與陳姓男子駕駛休旅車會車擦撞。但後方何姓司機駕駛遊覽車煞車不及撞上，導致車頭擋風玻璃碎裂，兩輛遊覽車共有11人受傷，幸好車速相當慢，因此，傷者僅輕微擦傷或被玻璃劃傷，並無生命危險。
何姓司機表示，發現前方發生車禍，卻疑似煞車失靈，還是撞上前方遊覽車。因事故影響合歡山公路雙向回堵，警方努力排除，維持單線通行。
合歡山正值高山杜鵑花季，連日上山賞花車潮多，容易發生車流回堵。而翠峰到合歡山服務中心路段，因為路面重新刨除鋪設，平日施工整點才開放通行，假日雖未施工開放通行，但警方提醒遊客行駛山區道路注意路況，減速慢行，同時檢查煞車系統，避免發生意外。
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