連摔27次害7歲童腦死 柔道教練：負該負責任

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，遭何姓教練和學長重摔至少27次，導致黃童顱內出血，瀕臨腦死狀態。台中市柔道委員會事發後打電話關心何姓教練，何心情很差，表示不知道怎麼會這樣，但會負起該負的責任。

據了解，這名何姓教練現年67歲，柔道6段，法警退休，原在台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經介紹到台中市體育總會柔道委員會，至今在豐原教課6、7年。

台中市柔道委員會主委李成顯表示，道館一周上課6天，上課時段從每晚7點到9點，由於不收費，學員想來學就學，因此每晚上課人數不一定，但共有2、30名學員，年齡層從國小到社會人士都有。

李成顯說，何姓教練到豐原教課後，6、7年來都從台中市北區騎車到豐原教課，不僅風雨無阻，且是義務授課不收費，相當熱心；何教練平時教學認真，但教學不會特別嚴厲，「畢竟沒有收費，太嚴厲學生就不敢來了！」

李成顯說，他不在現場，不了解事發的狀況，但當時何姓教練應該在教黃童「護身倒法」，就是學「怎麼被摔」，被摔當下要怎樣保護自己不受傷，看影片沒有摔得很兇猛，教學未過當，但他接觸柔道多年，有看過被摔得手脫臼，但從未看到有學員被摔到顱內出血，「我也覺得很奇怪、很意外！」