造橋火車對撞事故回撥call機 30年後傳來一聲「謝謝」

一通B.B.CALL的呼叫聲、一個來自陌生人讓人心碎的回電，沒想到30年後兩方的親人因此連上線，傳遞罹難者家屬一聲深埋心中多年的「謝謝！」

苗栗縣造橋鄉1991年發生震驚全國的台鐵列車對撞事故，意外造成30人死亡、112人輕重傷，這是國內數一數二死傷慘重的鐵路事故，3年多前過世的苗栗縣採訪協會前理事長鄭文華當年擔任台灣新聞報記者，在現場採訪時發現不斷有罹難者的呼叫器響起，用公用電話回撥問「有人打Call機嗎？」，對方焦急不已，鄭文華儘管於心不忍，仍照實回答「Call機主人已往生，請節哀！」，電話那頭頓時傳出全家哭成一團的聲音，情境讓鄭文華也為之鼻酸。

他的兒子鄭志浩今年初整理父親的遺物，發現鄭文華採訪造橋火車事故的剪報資料和照片，也憶起當年父親採訪回家時提到的這段「傷心故事」，他將往事PO上臉書社群，吸引電視台記者登門採訪。

鄭志浩4月15日接到一通陌生人的來電，竟是30年前鄭文華回撥罹難者呼叫器時，與Call機主人同住的姪兒，對方說當初全家亂成一團，籠罩在悲傷氣氛中，等處理完後事才想起，不知道是誰通知他們這個消息，也沒有好好說聲謝謝。想不到時隔30年會因1篇報導而得知，鄭志浩心想父親在天之靈也必感到欣慰，雖然當初只是舉手之勞，但人家卻把這份感謝記在心裡30年。

這段報導刊出2個月後發生太魯閣號列車事故，早年沒有手機的年代與現今太魯閣事故還能現場直播畫面的情境已然不同，但火車事故的悲慘卻同樣讓人傷感。

鄭文華生前及同業也曾聊過造橋火車對撞意外，談到罹難者遺體成排擺放，但隨身呼叫器此起彼落響起的情景，這些聲響可能都是來自親人、好友焦急的探詢，意外事件的悲慘讓聞者為之震驚。

鄭志浩說，他父親以前經營幼兒園，後來進修大學並實現當記者的心願，但起初幾個月發稿都未見報，但他不放棄一直寫、一直寫，後來終於刊出第一則新聞，父親當時超開心，他永遠記得這一刻。