聽新聞
test
0:00 / 0:00
清晨運動買菜最危險 警方提醒長者過馬路要注意
內湖分局交通組22日在湖光市場舉辦交通安全宣導活動，向長者宣導「穿越馬路要走斑馬線」、「需依交通號誌過馬路」等觀念，現場還發放「亮光片」、「反光條」供長者配戴，讓駕駛人能更注意有行人正在過馬路，提升交通安全。
台北市警察局交通大隊近日統計今年行人死亡交通事故，發現以65歲以上高齡者占比最高，又調查發現以凌晨時段，長者外出運動或買菜時最多；事故原因多是因為車輛搶越行人穿越道、行人未依燈號過馬路，以及行人未依規定走斑馬線。
內湖警方挑選長者常聚集的湖光市場進行宣導，希望能透過宣傳單以及亮光片、反光條等道具輔助，讓長者穿越路口更安全，長者拿到道具後大讚非常實用。
內湖警方呼籲長者穿越道路時要記住安全五字口訣「停：停人行道不強行」、「看：看看號誌小綠人」、「轉：轉左轉右等車停」、「揮：揮手微笑表謝意」、「動：動身起步快步行」，勿違規貪快；警方也強調，將持續加強路口安全執法，針對不禮讓行人的車輛進行勸導與取締。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言