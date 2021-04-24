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清晨運動買菜最危險 警方提醒長者過馬路要注意

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

內湖分局交通組22日在湖光市場舉辦交通安全宣導活動，向長者宣導「穿越馬路要走斑馬線」、「需依交通號誌過馬路」等觀念，現場還發放「亮光片」、「反光條」供長者配戴，讓駕駛人能更注意有行人正在過馬路，提升交通安全。

台北市警察局交通大隊近日統計今年行人死亡交通事故，發現以65歲以上高齡者占比最高，又調查發現以凌晨時段，長者外出運動或買菜時最多；事故原因多是因為車輛搶越行人穿越道、行人未依燈號過馬路，以及行人未依規定走斑馬線。

內湖警方挑選長者常聚集的湖光市場進行宣導，希望能透過宣傳單以及亮光片、反光條等道具輔助，讓長者穿越路口更安全，長者拿到道具後大讚非常實用。

內湖警方呼籲長者穿越道路時要記住安全五字口訣「停：停人行道不強行」、「看：看看號誌小綠人」、「轉：轉左轉右等車停」、「揮：揮手微笑表謝意」、「動：動身起步快步行」，勿違規貪快；警方也強調，將持續加強路口安全執法，針對不禮讓行人的車輛進行勸導與取締。

內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝
內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝
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內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝
內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝
內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝
內湖警方22日前往湖光市場宣導交通安全。記者翁至成／翻攝

人行道 警察

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