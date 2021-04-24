清晨運動買菜最危險 警方提醒長者過馬路要注意

內湖分局交通組22日在湖光市場舉辦交通安全宣導活動，向長者宣導「穿越馬路要走斑馬線」、「需依交通號誌過馬路」等觀念，現場還發放「亮光片」、「反光條」供長者配戴，讓駕駛人能更注意有行人正在過馬路，提升交通安全。

台北市警察局交通大隊近日統計今年行人死亡交通事故，發現以65歲以上高齡者占比最高，又調查發現以凌晨時段，長者外出運動或買菜時最多；事故原因多是因為車輛搶越行人穿越道、行人未依燈號過馬路，以及行人未依規定走斑馬線。

內湖警方挑選長者常聚集的湖光市場進行宣導，希望能透過宣傳單以及亮光片、反光條等道具輔助，讓長者穿越路口更安全，長者拿到道具後大讚非常實用。