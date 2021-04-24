疑電腦遭駭帳號被封鎖 女子上高雄總圖要跳樓

1名約20歲的女子與朋友到高雄市立圖書館總館，今天下午爬上總圖頂樓卻鬧跳樓，警、消上樓勸阻，並在圖書館門口鋪妥氣墊防她跳樓，警方找她朋友勸說，趁她分心，衝上抱下她，挽救她的生命。據了解，這名女子疑因臉書遭封鎖而想不開。

今天下午2點20分左右，這名女子與和朋友到高雄市立圖書館總館，在頂樓竟趁朋友沒注意，攀向強化玻璃女兒牆外，民眾發她疑要跳樓，趕緊向警、消求助。

警、消趕到市立總圖，馬上上樓勸她，並在樓下鋪設氣墊、升上雲梯車防止意外。警、消苦勸，後來找她朋友與她勸她，員警趁機立即衝上抱住她，拉她下來，化解危機。

據了解，這名女子懷疑電腦遭駭，社群通訊軟體屢接到騷擾訊息，曾報警處理，向朋友說受到騷擾，心情不佳。

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