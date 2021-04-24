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嘉義唯一口罩國家隊昭惠實業工廠大火 業者：不影響口罩產線
嘉義縣唯一口罩國家隊、昭惠實業公司的工廠今天發生火災，所幸無人員傷亡；業者表示，起火工廠主要生產護具、繃帶等，不影響口罩產線。起火原因需進一步調查。
昭惠實業公司表示，火災發生時，假日在工廠加班的員工第一時間並不知情，而是工廠外的民眾通知，從工廠右後方的停車棚先起火，起火處為開放空間；口罩是在另一處新廠生產，生產線並不受影響，發生火災工廠是生產紡織品，也就是生產護具、繃帶等。
嘉義縣消防局於上午11時36分據報朴子市德興里新吉庄一處工廠發生火警，立即派遣六腳、東石、布袋、朴子、水上、太保及雙福等前往灌救，現場火勢延燒迅速，大量濃煙不斷竄出。
嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，發生火災的工廠為生產醫療產品的昭惠實業公司，因工廠內堆放紡織品原料，大都是易燃物品，火場一發不可收拾，消防人員趕抵現場，鐵皮工廠已全面燃燒，員工第一時間已疏散，無人員受困。
蔡建安指出，工廠燃燒面積約6000平方公尺，經消防人員灌救，於下午2時41分控制火勢，截至下午4時，仍在進行殘火處理，因廠內堆放紡織品原料，持續悶燒，並利用怪手協助處理中。
嘉義縣唯一生產口罩的昭惠實業公司，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，配合防疫，成為口罩國家隊之一，增加口罩生產線，投入人力，全面生產口罩，為防疫付出貢獻。
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