7歲男童學柔道遭重摔昏迷 家屬盼司法還公道

台中市豐原區南陽國小7歲男童在學柔道時，疑遭教練及學長重摔20多次重創昏迷，男童父親今天表示，希望司法勿枉勿縱，還小孩一個公道，也希望類似案件以後不要再發生。

男童家屬23日下午由台中市議員張瀞分陪同在立委江啟臣服務處召開記者會指出，男童於21日在校外道館上柔道課時，疑遭教練及學長重摔20多次，腦部受創，陷入昏迷，經送衛生福利部豐原醫院急救，雖然予以手術，目前仍昏迷，生命跡象不穩定，依靠呼吸器維生。

台中市教育局長楊振昇、南陽國小校長楊朝銘等人今天前往豐原醫院關心男童病情，男童父親表示，教練至今沒有出面道歉，希望司法勿枉勿縱，還他小孩一個公道。也拜託大家幫忙，讓類似案件以後不要再發生，更呼籲台中市長盧秀燕為孩子主持公道。

教育局長楊振昇指出，教練在教學過程中，本應視學員學習程度及身體狀況進行個別指導，並隨時注意學員身體狀態，給予不同程度的安全輔助，對於私人教練的訓練行為疏失，教育局表達強烈譴責，且要求教練應予以道歉。

教育局說明，目前發生意外事故的柔道訓練場地已暫時關閉，此案並由檢警展開調查，教育局持續與家長、學校保持聯繫，同時請學校主動提供家長法律扶助全力協助；目前律師與家屬已研議向行為人提起損害賠償訴訟，必要時協助家屬針對行為人提起假處分，避免行為人脫產，務必究責到底。

楊朝銘則指出，男童在校個性活潑，具有美術繪畫專長，事發後，導師被問到男童就難過痛哭，無法相信原本活潑的男童如今躺在病床上與死神拔河，男童的同班同學還錄音幫男童集氣，已交給男童媽媽放在加護病房盼能喚醒男童。