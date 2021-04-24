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男子家中突倒地無心跳 鄰居是消防員將他救活

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名60歲男子今日上午10時許在家中廁所昏倒，失去呼吸心跳，家屬發現後立即跑到鄰居龜山消防隊員鍾佩儒家中請求協助，經他冷靜實施急救措施、指揮報案，順利讓男子在到院後恢復呼吸心跳，目前在長庚醫院治療觀察。

成功救人的鍾佩儒今年30歲，3年消防員資歷，目前正在接受為期3個月的救助訓練，今日正好休假在家，上午10時許突然聽見頻繁敲門聲，發現鄰居家有人昏倒，絲毫未遲疑就衝往現場。

鍾佩儒到事發廁所發現男子已無呼吸心跳，馬上將患者移動到走廊上，一邊壓胸救治，一邊冷靜指揮家屬報案，並向119指揮中心告知現場患者狀況，待救護車到場後，也協助人員急救，在AED電擊3次、靜脈輸液及施打強心針後，助男子到院時恢復呼吸心跳。

鍾佩儒事後表示，跟患者一家是逾10年的老鄰居，平日都會互相幫忙，「想不到今天是跟死神拔河」，後來聽聞患者有恢復呼吸心跳，才放下心中大石，預計待鄰居狀況穩定後再去探視。

桃園市政府消防局龜山分隊分隊長張侃峯指出，人的腦細胞缺氧短短4分鐘內即會產生不可逆的損傷甚至死亡，這次急救成功實屬萬幸，藉此機會也鼓勵民眾利用各分局CPR、AED的學習資源，確保意外發生時能爭取更多黃金搶救時間。

鍾佩儒（右）協助壓胸急救。記者楊湛華／翻攝
鍾佩儒（右）協助壓胸急救。記者楊湛華／翻攝
成功救人的鍾佩儒目前正在接受局內救助訓練。圖／龜山分隊提供
成功救人的鍾佩儒目前正在接受局內救助訓練。圖／龜山分隊提供

患者 AED

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