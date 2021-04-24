上柔道課遭重摔插管昏迷 同學錄音集氣為男童加油

台中市豐原區南陽國小一年級的7歲黃姓男童，4月21日放學後在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐昏迷，瀕臨腦死狀況，目前在加護病房與死神拔河。男童的國小導師接獲噩耗相當難過，全班同學也錄音為黃童加油集氣，期盼能早日康復。

南陽國小校長楊朝銘說，男童平時喜歡玩遊戲「馬利歐」，因此有馬利歐的綽號，不僅活潑，且人緣好，下課常帶著同學一起玩。他也非常有藝術創作天份，手非常巧，各種紙類到他手中都可以摺成機器人，彷彿會點石成金。