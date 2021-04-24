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上柔道課遭重摔插管昏迷 同學錄音集氣為男童加油

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區南陽國小一年級的7歲黃姓男童，4月21日放學後在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐昏迷，瀕臨腦死狀況，目前在加護病房與死神拔河。男童的國小導師接獲噩耗相當難過，全班同學也錄音為黃童加油集氣，期盼能早日康復。

南陽國小校長楊朝銘說，男童平時喜歡玩遊戲「馬利歐」，因此有馬利歐的綽號，不僅活潑，且人緣好，下課常帶著同學一起玩。他也非常有藝術創作天份，手非常巧，各種紙類到他手中都可以摺成機器人，彷彿會點石成金。

楊朝銘說，導師每次被問到黃童就難過哽咽，探望男童時更抱著同事痛哭，難以接受活潑的孩子變成這樣。全班同學也錄音替黃童集氣，錄音已經交給黃童媽媽，期盼在病房中播放，可以讓活潑的「馬利歐」早日康復。

台中市豐原區南陽國小一年級的黃姓男童，在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重摔，造成男童昏迷送醫，目前在加護病房與死神拔河。圖／家屬提供
台中市豐原區南陽國小一年級的黃姓男童，在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重摔，造成男童昏迷送醫，目前在加護病房與死神拔河。圖／家屬提供

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