摔傷7歲童柔道教練無照 台中柔道委員會竟說是慣例

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，在瑞穗國小代管的台中市立體育舘學柔道2周，被一名何姓教練重摔27次腦死。中華民國柔道總會今天聲明，譴責何姓教練根本沒有專業教練證照，也不適合擔任柔道教練，「從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。」台中市運動局、教育局都證實，何姓教練只有「段級」沒有教練證。

台中市教育局表示，事件發生後，豐原體育館場地確定不會再出借給柔道委員會使用，目前還有角力、籃球、羽球委員會使用該場地，也會逐一檢視授課教練的資格，確保學生安全，整個場館只有保公共意外責任險，學生有團體保險。

教育局長楊振昇今天中午到豐原醫院探視黃姓男童，男童的家屬非常氣憤，對何姓教練至今不出面到道歉，無法接受，「呼籲何姓教練出面，釋出誠意」，黃姓學童病情嚴重，呈現腦死狀態，會全力協助家長追究行為人的責任，並已由律師與家屬研議向行為人提起損害賠償之訴的時機，必要時協助家屬針對行為人提起假處分，避免行為人進行脫產。

台中市柔道委員會理事長李成顯說，豐原體育館從縣市合併前，就是柔道練習場地，很多選手、教練都會去那邊練習、授課，在這邊授課的教練都是「義務授課」，只要向學校申請場地、家長拜託就會開班教學，「都沒有收費」。

李成顯說，教練證是教育部近幾十年推動的，柔道運動以前「慣例」是有段級就能當教練，何沒有教練證，是義務幫忙開課，「如果要大家都去考教練證，那就沒有人會願意來教學」。

據了解，這名何姓教練現年67歲，柔道6段，法警退休，原在台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經介紹到台中市體育總會柔道委員會，改至台中市立體育館現址教課至今。

台中市教育局表示，目前管轄體育歸廣的場地，就是瑞穗國小代管的豐原體育場，1樓是球場借給籃球委員會、羽球委員會；地下室借給角力、柔道，上課時段都由各委員會自己安排，平常是周一到周五晚上，來授課的教練由各委員會自行把關，這件事發生後，會逐一檢視各單項授課教練的資格，確保學生安全。