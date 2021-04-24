7歲男童學柔道遭重摔昏迷 醫院：生命跡象不穩定

台中市豐原區南陽國小7歲男童在學柔道時，疑遭教練及學長重摔20多次重創腦部昏迷，豐原醫院今天表示，男童腦部手術後腦壓仍然很高，生命跡象不穩定，持續在加護病房治療。

男童家屬23日下午由台中市議員張瀞分陪同在立委江啟臣服務處召開記者會指出，男童於21日在校外道館上柔道課時，疑遭教練及學長重摔20多次，腦部受創，陷入昏迷，經送衛生福利部豐原醫院急救，雖然予以手術，目前仍昏迷，依靠呼吸器維生。

豐原醫院副院長張正一今天接受採訪說明男童目前狀況時指出，男童21日晚上送來急診，初步檢查發現下半身有多處瘀傷及擦傷，頭皮以下有嚴重血腫，隨即做頭部斷層掃描檢查，發現有嚴重腦傷及顱內出血，神經功能檢查則呈現重度昏迷，雙側瞳孔放大，而且對光線沒有任何反射跡象。

張正一表示，當時跟家屬說明後立即做腦部手術，幫左邊大腦出血處止血，並做腦部顱骨切除減壓手術，手術後目前腦壓還是很高，生命跡象不穩定，持續在加護病房接受緊急治療中。由於男童腦壓仍然很高，依過去經驗，腦部功能通常沒辦法維持住，即使男童展現生命力長期維持下來，腦部功能還是會造成嚴重損害，非常高機會會呈現類似植物人狀態。

對於造成男童受創的原因，張正一說，根據所有跡象來看明確是外傷造成的現象，至於外傷的形式，因為頭皮皮膚表層是完整的，較不像是直接一個硬物撞擊頭皮產生的現象，比較像是有隔離物造成的反覆撞擊後，力量傳導到腦部。

至於能否判定為腦死，張正一表示，目前狀況下無法做腦死判定，要做判定，需要暫時一段時間將呼吸器脫離，讓病人處在缺氧狀態下，去評估病人是否有自主呼吸的動作，以這個小朋友的情形是不會去做這個判定，因為對小朋友的治療是沒有幫助的。

張正一認為，但因為病人種種跡象顯示，沒有深層的反射，對光線也沒有反射，一些咳嗽反應也消失，以醫學角度來講，病人的腦幹功能非常差，有可能已瀕臨腦死的情況，可是不能用「腦死」兩字去為小朋友的狀況做診斷。