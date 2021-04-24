砂石車司機紅燈下車小便 監視器全都錄依廢清法開罰

彰化縣環保局為了取締隨地丟菸蒂、亂丟垃圾，在縣內多處道路設置監視器，沒想到在4月8日意外拍到一名砂石車司機在等紅燈時，將車輛停在內車道人卻下車便溺，被依「廢棄物清理法」開罰1200元，這樣的行為也觸犯交通法規，彰化縣警局交通隊指出，駕駛違反「道路交通管理處罰條例」，最高可罰600元。

這名尿急的司機被罰的公文昨天在彰化LINE群組「彰化踢爆網」上被轉傳，附件照片中可看見砂石車司機4月8日中午12時5分在台61線王功交流道下停紅燈時，離開駕駛座下車到車輛左方靠近前輪處疑似便溺，畫面都被監視器拍了下來。

環保局認定駕駛涉及違反廢清法，4月19日發文給該貨運公司，請公司提供當日駕駛的年籍資料，將開罰行為人，彰化縣環保局指出，為防止駕駛在道路亂丟菸蒂、垃圾，在部分路段架設監視器要揪出沒公德心民眾，沒想到意外抓到這名隨地便溺的駕駛，可依廢棄物清理法第27條開罰1200元。