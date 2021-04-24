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嘉義口罩國家隊昭惠舊廠房大火 延燒3小時撲滅
嘉義唯一的口罩國家隊、朴子市昭惠實業公司，位在德興里舊廠房，中午發生大火，火勢伴隨濃煙，延燒3小時，消防人員全力灌救，火勢在下午2時41分控制，火警原因由消防局鑑識調查中。
昭惠公司黃姓幹部說，舊廠房今天周休無人工作，廠房堆放生產紡織及半成品，未生產口罩及護具等醫護器材，火警實際損失清查中，公司有投保。
消防局說，上午11時36分獲報朴子市德興里新吉庄，發生工廠火警，立即派遣消防車16車次、消防人力34人次力，抵達現場鐵皮工廠燃燒，燃燒面積約6000平方公尺，無人員傷亡，下午2時41分控制火勢。
昭惠廠房大火，燃燒黑色濃煙竄高，數公里以外都看得見，員工在外面看著大火憂心的說，都是紡織易燃物，有人說，大火從車棚開始燃燒。員工拿滅火器無法滅火，火勢瞬間延燒到廠房，員工都平安撒出；附近居民說，本來只有大概燒金紙大小的火，幾分鐘，整個鐵皮屋都燒起來，火燒地點附近有停放數量機車都被波及。
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