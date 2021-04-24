嘉義口罩國家隊昭惠舊廠房大火 延燒3小時撲滅

嘉義唯一的口罩國家隊、朴子市昭惠實業公司，位在德興里舊廠房，中午發生大火，火勢伴隨濃煙，延燒3小時，消防人員全力灌救，火勢在下午2時41分控制，火警原因由消防局鑑識調查中。

昭惠公司黃姓幹部說，舊廠房今天周休無人工作，廠房堆放生產紡織及半成品，未生產口罩及護具等醫護器材，火警實際損失清查中，公司有投保。

消防局說，上午11時36分獲報朴子市德興里新吉庄，發生工廠火警，立即派遣消防車16車次、消防人力34人次力，抵達現場鐵皮工廠燃燒，燃燒面積約6000平方公尺，無人員傷亡，下午2時41分控制火勢。