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影／嘉義市加油站汽車暴衝 74歲駕駛送醫不治、2加油站員工遭撞傷

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

74歲江姓老翁今天上午8時許駕駛自小客車，在嘉義市新民路某加油站洗車後，不明原因突然暴衝，衝撞上加油島，再撞上加油站圍牆才停下，江姓老翁當場已失去生命跡象、送醫後宣告不治，2名加油站員工被撞傷，送醫後暫無大礙，事故原因調查中。

醫院急救後表示，江男身上未發現明顯外傷，入院時已無呼吸心跳，經急救無效宣告死亡。

加油站員工表示，當時老翁駕車從洗車機出來，2員工準備幫擦車，車子不明原因突然衝出洗車機，撞上員工後一路衝撞到圍牆，將圍牆撞毀、車才停止，實在不清楚原因。

嘉義市消防局表示，救護員到達現場，發現為將姓老翁已躺在駕駛座、無呼吸心跳，加油站人員表示，老翁所駕駛汽車於洗車道擦拭過程，突然失控暴衝、衝撞加油島、再撞上圍牆，還有2名洗車員工被撞受傷。

救護人員立即將江姓駕駛給予頸圈、長背板快速脫困後，實施CPR急救送往嘉義榮民醫院急救；另加油站32歲蔡姓員工意識清楚，口鼻流血、嘴唇腫脹、下巴擦傷及右手臂疼痛，清洗傷口、止血包紮送醫；另一名23歲劉姓傷者後背部及右手肘各1處撕裂傷疼痛，往嘉義基督教醫院治療。

74歲江姓老翁今天駕駛自小客，加油站洗車後不明原因衝撞圍牆。圖／讀者提供
74歲江姓老翁今天駕駛自小客，加油站洗車後不明原因衝撞圍牆。圖／讀者提供
74歲江姓老翁今天駕駛自小客，加油站洗車後不明原因衝撞圍牆，消防員到場為他做CPR。圖／讀者提供
74歲江姓老翁今天駕駛自小客，加油站洗車後不明原因衝撞圍牆，消防員到場為他做CPR。圖／讀者提供

加油站 嘉義

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