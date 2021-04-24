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86歲阿嬤花蓮富里山區走失 員警摸黑3時找到人

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮富里鄉豐南村謝姓阿嬤日前隨在梅子園工作的兒子上山後不見蹤影，由於當地先前有多起長者走失案，家屬急忙報警，3小時後在距1公里遠，往台東方向漆黑產業道路找到人。

玉里警分局永豐派出所長鍾日順今天指出，86歲的謝姓阿嬤有輕微失智，與60歲吳姓兒子同住，兒子不放心她獨自在家，帶著母親到山上梅子園工作，讓母親坐在距離約50公尺遠椅子上邊工作邊照看。清明連假前夕下午4時結束工作時發現不見母親身影，在園區找了1個多小時，眼看天色將暗趕緊下山報警。

鍾日順表示，員警劉宗庭獲報後當晚戴著頭燈、手電筒上山協尋，在漆黑的山區產業道路開著警笛徒步搜尋，最後在往台東方向的台23線找到謝姓阿嬤，尋獲地點距離梅子園約1公里遠。

員警指出，阿嬤被發現時神智不清，聲稱在梅子園上廁所時看到兒子開車走了，只知沿著路急著下山找人。吳男看到母親平安歸來，感謝警方即時協助，由於當地民間有傳說，山區有山精鬼魅會帶走年長女性，這次母親離奇走失，抱著寧可信其有心情，下次不敢再有疏失。

鍾日順表示，每隔一段時間，永豐山區就會發生長者離奇失蹤的事件，同個區域去年也有78歲張姓阿嬤上山餵狗，聲稱聽到少女聲音，好奇往聲音發出的地方走，當地居民組成搜救隊，3天後找到人。他也呼籲，家中長輩若外出，最好有人全程在旁陪同，以免憾事發生。

阿嬤 失蹤 失智

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