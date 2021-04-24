7歲童摔柔道瀕腦死有責無責 律師：重點在有無經允諾

台中7歲黃姓學童上柔道課，竟遭教練、學長輪流重摔27次後，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後腦死。律師王捷拓表示，黃童若不具有「允諾能力」，若教練未盡到「防止義務」，則教練恐構成過失傷害、過失重傷害刑責，還要負民事損害賠償，由檢察官依個案釐清。

律師王捷拓表示「運動中造成的傷害，不必然沒責任」，運動是非常好的活動，也是每個國家積極推廣的全民活動方向，但運動類型繁多，也往往伴有一定風險性，因此，如何在運動過程中降低風險，也是每一個從事運動及訓練的人員要加以注意的。

就法律層面而言，當然也需要有合理的法律來加以規範一般在運動過程所產生的問題。至於運動過程中造成的傷害或不幸死亡是否會構成刑責及賠償等法律問題，一般都是先檢驗是出於「故意違法」或「過失不慎」?

就故意而言，應該較少發生 ，在評價有無責任相對簡單，但如果是判斷有無「過失」，相對較為技術性，實務通常會綜合「個人的行為自由」與「他人權利的保護」的兩方觀點研判，伴隨其中相當重要的要件之一就是有無經當事人允諾。

通常研判過失責任會以如下程序加以檢驗：首先是否為有意識的加害行為，練柔道非睡眠中的動作、無意識或被強制的動作。其次，行為須具有不法性，這是判斷本案的重點，如果是高技術水平者的雙方對練，當然可以視為如此。

但如果是未成年或幼童的平時娛樂、訓練，是否具有「允諾能力」及符合允諾行為都有問題。再來，符合運動規則及一般合理教學訓練的行為才是被害人所允諾的。所以，職業運動、學校競賽與一般體育課程活動之允諾當然要有所不同，因為激烈程度及選手遵守運動規則的可能性都不同，這是從事者及指導者都要清楚的。

必須有侵害他人權利，因侵害而致生損害及具有因果關係：在本案中侵害範圍及是否具有因果關係則留待檢察官偵查釐清。要有承擔的責任能力：以識別能力為標準，教練一定有，陪練的小朋友則有相當的問題。具有過失：會以一般合理的第三人的注意義務標準來判斷。

綜合以上說明，本案中的教練在訓練過程中有無過失，當然要研判有無盡到訓練此年齡兒童該有的注意義務，這時候可能會產生所謂「保證人地位」概念，我國刑法第15條規定：「對犯罪結果之發生，法律有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。」就是這個意思。

簡單說就是，有防止義務，及能防止而未防止，就會是過失。一個人被認定有保證人地位時，即代表社會期待及信賴他要盡到應防止的義務，在運動過程中的指導教練是否已具備，留待偵查及司法機關依個案研判。