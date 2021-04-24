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7歲童柔道課反覆摔腦傷嚴重 醫師：恐成植物人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區7歲黃姓男童，本月21日放學後在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐昏迷，瀕臨腦死狀態，目前仍在加護病房與死神拔河。醫師今日表示，男童情況未好轉，腦壓過高，腦部嚴重受損，恐成為植物人，須靠呼吸器維生。

豐原醫院副院長張正一表示，男童到院後，發現其下半身有多處瘀傷及擦傷，頭皮下有嚴重血腫，經進行頭部電腦斷層掃描檢查，發現男童有嚴重腦傷合併顱內出血，且雙側瞳孔放大，對光線沒有反射跡象，昏迷指數3。

張正一說，男童經開顱減壓手術後，腦壓還是非常高，維持於70至80，一般孩童腦壓不該超過25，隨時會有生命危險，即便全力維持生命跡象，也很高機會成為植物人，無法脫離呼吸器。

張正一強調，男童很明確是外傷導致，他下半身多處瘀傷，頭皮下嚴重腫漲瘀血，但皮膚表層完整，並無傷口，不像是硬物撞擊，比較像是隔著軟墊反覆撞擊。

豐原醫院副院長張正一表示，男童情況未好轉，腦壓過高，腦部嚴重受損，恐成為植物人，須靠呼吸器維生。記者余采瀅／攝影
豐原醫院副院長張正一表示，男童情況未好轉，腦壓過高，腦部嚴重受損，恐成為植物人，須靠呼吸器維生。記者余采瀅／攝影

植物人 柔道

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