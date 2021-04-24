聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯結車鋼梁砸毀水快隔音牆 議員：北市包商車輛肇事
一輛載滿鋼梁的聯結車今天凌晨4點左右經過台北市水源快速道路、泉州街匝道時，不慎掉落路面，毀壞隔音牆，警方獲報後立即地抵達現場交管，約8點左右障礙物皆排除，目前已恢復通行。巿議員耿葳說，肇事的竟是北市府自己發包的中正橋改建工程的車輛，批評市府帶頭違規，如何要求民間合法？新工處表示，將依規定程序檢討施工廠商相關責任。
耿葳說，這個連結台北市中正區跟新北市永和區的中正橋改建工程，一直以來就是爭議不斷，光工程發包就歷經4次流標，2018年工程款還從原本的21億追加到24.69億引發議會撻伐，最後在2019年才由春原營造以22.1億得標開始施作。
耿葳表示，在太魯閣慘案發生後，各級政府工程的工安及監督義務不斷被檢討的時候，台北市政府這個爭議不斷的中正橋改建工程如今卻發生自己的工程車輛，無大貨車通行證違規上路、且聯結車違規行駛高架道路、車上鋼樑未固定好而掉落的連環事件。
她表示，去年光砂石車無通行證闖管制區肇事導致市民傷亡，就要求台北市政府落實大貨車攔檢機制，並發文要求所有超過6.5噸的工程車輛都必須申請通行證才能上路，結果，台北市政府自己的中正橋改建工程聯結車卻出現通行證過期等同無證上路的狀況，加上聯結車本來就禁行高架道路卻還硬闖，簡直就是市府帶頭違法的具體表現。
北市新工處工務科大運工務所主任詹名成表示，施工廠商當即緊急派員處理切除毀損的道路隔音牆，並聯繫大型吊車於上午6時40分許抵達現場，定位後進行吊離作業，約於8時左右將掉落之鋼梁吊上拖板車運離，隨即陸續解除交通管制措施。至於後續將依規定程序檢討施工廠商相關責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言