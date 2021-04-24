聯結車鋼梁砸毀水快隔音牆 議員：北市包商車輛肇事

一輛載滿鋼梁的聯結車今天凌晨4點左右經過台北市水源快速道路、泉州街匝道時，不慎掉落路面，毀壞隔音牆，警方獲報後立即地抵達現場交管，約8點左右障礙物皆排除，目前已恢復通行。巿議員耿葳說，肇事的竟是北市府自己發包的中正橋改建工程的車輛，批評市府帶頭違規，如何要求民間合法？新工處表示，將依規定程序檢討施工廠商相關責任。

耿葳說，這個連結台北市中正區跟新北市永和區的中正橋改建工程，一直以來就是爭議不斷，光工程發包就歷經4次流標，2018年工程款還從原本的21億追加到24.69億引發議會撻伐，最後在2019年才由春原營造以22.1億得標開始施作。

耿葳表示，在太魯閣慘案發生後，各級政府工程的工安及監督義務不斷被檢討的時候，台北市政府這個爭議不斷的中正橋改建工程如今卻發生自己的工程車輛，無大貨車通行證違規上路、且聯結車違規行駛高架道路、車上鋼樑未固定好而掉落的連環事件。

她表示，去年光砂石車無通行證闖管制區肇事導致市民傷亡，就要求台北市政府落實大貨車攔檢機制，並發文要求所有超過6.5噸的工程車輛都必須申請通行證才能上路，結果，台北市政府自己的中正橋改建工程聯結車卻出現通行證過期等同無證上路的狀況，加上聯結車本來就禁行高架道路卻還硬闖，簡直就是市府帶頭違法的具體表現。