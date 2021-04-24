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桃警派慘叫雞實測內輪差 小朋友直呼「好慘」
大型車因內輪差易造成道路死傷，為深化學童相關道安意識觀念，桃園市政府警察局結合中壢監理站，4月起舉辦「大型車內輪差暨視野死角」系列宣導活動，更突發奇想派出10隻慘叫雞「親身實測」，在場學童聞雞叫紛紛驚呼「好慘！」
根據交通部統計網，109年度「每10萬輛機動車輛死亡率」，大客車3.07人、小客車2.58人、小貨車5.74人、機車13.02人，大貨車則高達14.94人，且已連3年居首，加強相關道安宣導確有必要。
桃園市交通警察大隊指出，大型車駕駛座位高且車身長，四周均存在視線死角，就算裝後照鏡，駕駛也無法完全察覺，加上大型車轉向時會產生內輪差甚至風壓差，很容易引發事故。活動中慘叫雞陷入大型車內輪差，遭輾過發出陣陣哀號聲，讓在場學童紛紛驚呼「好慘」，
承辦人蕭姓警員表示，之所以突發奇想是因某日在家睡午覺，女兒騎3輪車壓到慘叫雞，讓他從睡夢中驚醒，又想到以往宣導內輪差都是使用氣球與假人，「不如用慘叫雞來凸顯慘狀」，增強宣導效果。
本系列活動由桃園市警察局結合中壢監理站，4、5月共辦理5場次，含國中2所、國小8所，約1500名師生參與，還有更多學校洽談中。
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