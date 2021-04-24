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三峽賭場偽裝成民宅 警方跟監1月逮22人查獲百萬賭金
新北市三峽區永安街一處民宅因長期出入人口複雜，三峽派出所約在一個月前巡邏時發現異狀，發現是以民宅偽裝賭場，經長期多次輪班監視後，今天凌晨1點45分出動，20名警力分頭夾擊，將19名賭客、3名賭場人員帶回，查獲賭金138萬13300元、監視器、麻將、撲克牌等，全案依刑法賭博罪及違反社會秩序維護法偵辦。
三峽派出所所長曾琮庭表示，該賭場人員戒心高，在民宅前、後門皆有設置監視器，警員需一天輪班3至4次，偽裝成路人、情侶或是遛狗的民眾在民宅附近觀察，歷經數週蒐證，向新北地方法院申請搜索票獲准，在今天凌晨持搜索票破門搜查。
警方調查，其中16名賭客皆為越南人，還有3個逃逸移工，更有一位女性無出入境紀錄，聲稱是坐船偷渡來台工作。警方在現場查獲賭資138萬1300元、抽頭金2萬1600元、監視器主機螢幕各1台、鏡頭4個、天九牌、筒子麻將、撲克牌、骰子等物品，全案依刑法賭博罪及違反社會秩序維護法偵辦。
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