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學柔道摔27次腦死 資深教練：教護身倒法要循序漸進

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中市豐原區南陽國小7歲黃姓男童，上柔道課時被摔了27次導致昏迷腦死，目前狀況不樂觀，依賴呼吸器維生，台中市教育局長楊振昇中午前往探視，詢問家長需要協助的事項，並確定該教練已無其他道館教學。

黃姓男童才學柔道兩周，都有親友陪同，他目前就讀小一，對柔道有興趣，影片可見他被摔後疑似無法負荷，向教練求饒，仍繼續被摔到腦死，讓家長非常氣憤又心痛。

台中市柔道委員會總幹事蔡勝良說，何姓教練是否教學符合規範？「我沒有在場，無法評論，教練當場自己要判斷，掌握學生身體狀況」，黃姓男童被摔到腦死，變這麼嚴重，有太多可能因素，當天應該有很多家長、學生在場，要請現場人士釐清。

柔道教練蔡勝良說，何姓教練應該在教黃姓男童學基礎的「護身倒法」，簡單來說就是學「怎麼被摔」，被摔當下要怎樣保護自己不受傷，這是柔道初學者的保護身體基本動作，被摔是一種訓練，學習「護身倒法」需要反覆的訓練，柔道本來就是摔來摔去，但學「護身倒法」必須循序漸進，並且要先熱身。

蔡勝良說，每個人的身體狀況不一樣，有人可能摔100次沒問題，有些孩子5、6次就受不了，摔倒瞬間很快，受傷不一定是在著地瞬間，可能在空中就扭到，或瞬間被施力時就受傷，施力者的動作也要熟練，對不同階段、身型的學習者，護身倒法的施力力道都要掌握，摔傷很難避免，「訓練過程，教練要自己掌握」。

台中市豐原區南陽國小7歲黃姓男童，上柔道課時被摔了27次導致昏迷腦死，目前狀況不樂觀，依賴呼吸器維生，圖／家長提供
台中市豐原區南陽國小7歲黃姓男童，上柔道課時被摔了27次導致昏迷腦死，目前狀況不樂觀，依賴呼吸器維生，圖／家長提供

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