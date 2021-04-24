遶境引燃？嘉義縣口罩國家隊昭惠舊廠房竄火濃煙滾滾

嘉義縣唯一口罩國家隊朴子市昭惠公司，位在德興里舊廠房近中午發生火警，所幸工廠休息，無工人受困，消防局出動大批消防人車滅火中。

昭惠公司人員說，火警是一廠舊廠，生產醫療護具等器材，生產口罩是在現在的大鄉里新廠房，火警疑為遶境引燃，公司人員會同消防局滅火。

消防局說，11點36分獲報，朴子市德興里新吉庄昭惠公司廠房火警，調派14輛消防車及30多名消防人員義消滅火，火勢大產生濃煙。

朴子市醫療產品製造公司昭惠，去年加入口罩國家隊，三條生產線全開，每日供應政府徵收9萬片，還要供應內外銷，國軍退出支援，人力吃緊流動性大，徵才20名儲備幹部及作業員等，口罩作業員需求15人，高職以上畢業月薪24Ｋ至27Ｋ，吸引求職者大排長龍。

「防疫歷史際遇，讓製造口罩成為社會責任」，昭惠以生產護具及醫療耗材為主，口罩並非主力產品，因著疫情被政府徵調，國軍支援15名口罩兵力，國家隊2部口罩機台加入，讓口罩成為主力產品。