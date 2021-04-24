高學歷女昔被網路愛情圈套騙300萬 今反成騙子取千萬

代詐騙集團收上千萬元現金的李女被捕。記者林保光／翻攝

58歲的李姓女子2年前落入網路愛情騙子圈套，被騙300萬元，不料，2年後她反而變成詐團洗錢車手，收同落入愛情陷阱婦人交給詐團的上千萬元，代買比特幣匯入詐團錢包。警方逮捕她，發現她還正與另名婦人聯繫，要婦人解除500萬元定存匯給詐團。

據警方了解，未婚獨居高雄市前鎮區的李女具高學歷，英語程度佳，2年前她上網交友，踩入網路愛情騙子陷阱，被騙了300多萬元，幾乎一無所有，但2年後，她反而再上網交友，明知道對方可能是詐騙集團，卻與對方勾結，幫詐騙集團向其他受騙女子收錢，賺1％佣金。

據調查，1名60歲的林姓婦人在臉書加陌生人當好友，對方自稱是義大利石油鑽探工程師，相談一段日子後，去年11月對方稱石油探測器鑽頭損壞，購買鑽頭要「擔保金」，騙她投資或周轉，林婦不疑有詐，先後匯美金28萬元到國外帳戶，直到今年3月她暫留國外，對方稱在台灣有朋友可幫忙轉匯，便商請朋友，在3月、4月間，分別將現金500萬元、1000萬元拿到前鎮區李女家交錢，前後共被騙了2336萬餘元。

李女收錢時被林婦的朋友錄下影像，收款後，涉嫌接受詐騙集團指使，將上千萬現金拿到高雄市小港區，向身分不詳的人購買比特幣，轉入詐團錢包。