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男雙親逝世引廢氣要輕生 北巿警衝山區救一命

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市深坑區陳姓男子因為父母雙親接連過世，一時情緒低落，獨自駕車外出意圖尋短，警方獲報立即發動協尋，利用手機定位四處尋人，一小時內在富德山山區尋獲失去意識的男子，緊急送往醫院後，成功拯救一命。

台北市文山一警分局指出，日前有新北市深坑區民眾接獲友人陳姓男子打算輕生的訊息，民眾擔心發生意外趕緊向警方求助，轉報轄區文山一警分局萬芳派出所處理。

線上巡邏警員洪兆陽、陳致瑋及其他支援警力，趕往手機發號位置附近進行分區搜尋，同時聯繫陳男家人，得知失蹤人是駕駛前妻汽車外出，警方除調閱監視器尋找車行軌跡外，也請家屬與失蹤人前妻連絡，詢問有無相關去向訊息。

警方綜合相關資訊研判，陳男應是位於木柵路五段舊路周遭，馬上指派警力趕往現場，抵達時赫然發現車子已瀰漫濃煙，警方迅速將失去意識的陳男救出，隨即由消防隊救護人員急救送往萬芳醫院，陳男救治後恢復意識並無大礙；家屬向警方表示，陳男近期因父母相繼離世，才意志消沉，還好警方積極協尋，及時避免憾事發生。

文山一警分局呼籲，自殺不能解決問題，「念頭轉個彎，生命無限寬廣」、「路不是走到盡頭，而是該轉彎」。希望民眾珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市警方救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝
台北市警方救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝
台北市警方救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝
台北市警方救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝
警員洪兆陽、陳致瑋順利救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝
警員洪兆陽、陳致瑋順利救出欲輕生者。記者廖炳棋/.翻攝

生命線 深坑

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