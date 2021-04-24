遇員警臨時盤查「可以拒絕」？網揭真相：當然不能查

原PO發文詢問警察盤查的正當性，藉此詢問網友們「沒事路上遇到警察可以不出示證件？」 圖／ingimage

日前一名詹姓音樂老師被警察以「神情緊張」，要求出示證件盤查，雙方因此爆發肢體衝突，隨後詹姓音樂老師也在網路上發文控訴，使此事件遭許多網友討論警察此舉是否合理。對此，便有一名網友發文詢問警察盤查的正當性，藉此詢問網友們「沒事路上遇到警察可以不出示證件？」

原PO在PTT的八卦板上發文詢問，如果在台灣沒事走在街上遇到警察，然後被警察攔下問你在幹嘛，並要求出示身分證件，「路人可以不理警察嗎？」他也補充說明，自己看到一堆YouTube影片說，遇到這種情況可以不理警察，除非他們有充分理由懷疑你，讓原PO懷疑「是真的假的？」

此文一出，不少網友便紛紛留言說明，「可以啊，記得錄影，然後要他提出理由」、「當然啊，又不是警察國家」、「請他提供充分理由 他講不出來就不必理」、「一堆法盲跟不在乎自身權益的人，可憐」、「先叫警察證件拿出來啊 不然哪知道是不是真的警察」。

而據聯合報於23日的報導指出，依照《警察職權行使法》第6條第1項規定，警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分，且需在「合理懷疑」人民有與犯罪有關的行徑，以及警察為處理公共安全及社會秩序事件時，才可以查驗人民的身份，所以明顯員警違法在先，因此詹女有權力予以拒絕。