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遭盤查女老師要求公布壓制影片 中壢警：交檢調

中央社 / 桃園24日電

音樂女老師詹慧玲指控中壢警方不當盤查，今天再度發文要求警方公布壓制上銬畫面；警方表示，由於詹女當時出言辱罵員警，才依妨害公務現行犯逮捕，相關影片將交由檢調查辦。

音樂老師詹慧玲昨天遭桃園市政府警察局中壢分局警員盤查，由於拒回答、罵警員「很蠢」，被依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲指警察濫權，警方說，該區為治安要點，看見陌生臉孔，依法盤查。

詹慧玲今天再度在臉書（Facebook）發文，質疑警方若有偵查不公開的疑慮，為何僅公開當街詢問、盤查她的畫面，卻不公開當街壓制她、將她上銬的公共場所暴力行為，「對我來說那才是執法過當、不符比例原則最恐怖的地方」。

詹慧玲表示，希望可以調閱現場監視器，或請警方公開，但目前警方公開的影片，就只是要證明她有「辱罵員警」，她也在貼文中分享了網友拍到她被當街壓制的畫面，畫面中可看見一名男警將她摔在地上後進行壓制，她則不斷尖聲叫喊救命。

桃園市警局中壢分局表示，由於詹女一開始的發文是質疑員警盤查的過程不當，因此針對這部分公布盤查的對話內容。壓制逮捕的部分，當時由於詹女出言辱罵員警，因此依妨害公務罪以現行犯逮捕，並未公布畫面，相關影片將交由檢調偵辦。

妨害公務 警察 濫權

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