夜市都看到他...立陶宛男稱疫情滯台沒錢 移民署安置

一名立陶宛籍男子來台觀光因疫情滯留，在台灣各地遊走，常在夜市變賣物品維生，到基隆廢棄宮廟旁搭帳蓬居住1個多月，因在基隆廟口夜市賣隨身的手機、充電器等物，狀似行乞，昨天被貼上網，留言「1分鐘看他收入破千，台灣人真的很有愛心」引發關注。移民署昨晚已找到他緊急安置，將協助返國。

移民署北區事務大隊基隆專勤隊副隊長江銘隆說，30多歲立陶宛籍男子，在基隆廟口夜市有變賣自己的三C產品，移民署查訪後，昨晚6點多，在獅球嶺一處廢棄宮廟旁邊找到人，他搭設簡易的帳篷居住，晚上就在帳蓬內過夜，沒有錢租屋或者去住旅館。

江銘隆表示，經初步觀察男子健康良好，也能清楚用英語溝通，但不太會說中文，身上沒有什麼錢，剩不到1千元，現在想回國但沒有錢買機票。移民署居於人道關懷，主動帶回協助安置，提供他食物、梳洗，後續協助找民間單位提供免費食宿，昨晚11時已順利入住安置。

江銘隆指出，未來協助他回國，將請外交部透過駐外管處聯絡其家人協助返國，男子目前都配合移民署安排。男子是去年1月以觀光名義來台，因新冠疫情滯留，目前沒有逾期或違法的問題。

前天晚間有網友在臉書社團「基隆人大小事」貼文，基隆廟口三兄弟前有一名外國人請求大家幫忙，根據網友拍下的照片，金髮外國男子坐在地上，旁邊擺著隨身的手機、充電器等物，並有標價格，牌子用中文寫著「你好，我是來自立陶宛的遊客，我於2月來到台灣，因為COVID-19而無法回到家。我的7趟航班被取消了。我現在睡在公園裡了，我的錢花完了，請從我的東西裡買點東西。我沒有錢吃飯，謝謝」。另一個牌子則寫「我在找工作」，帽子上有不少錢。

照片貼出後引發網友熱議，有人留言說「比我辛苦賺錢更好賺」、「手機賣3000？行動充200？」「前幾天我在西門町也看到同一個人」、「比台灣乞丐好賺」、「警察要不要來了解一下」。