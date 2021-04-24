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亂撥119報案電話 全國去年多達107萬通 最重罰1萬5

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

根據內政部消防署統計，去年全國各縣市消防機關119受理民眾報案電話近240萬通，但其中107萬通都是與救災救護無關的電話，約占45%。消防署呼籲民眾珍惜救災救護資源，亂打119依法可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

消防署指出，去年全國各縣市消防局119救災救護勤務指揮中心共接到107萬通與救災救護無關的電話，平均每天大約3000通，無交報案類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%。

消防署表示，去年12月，曾有119專線曾接獲民眾在3天之內一共撥打333通報案電話，但通話內容皆非報案需求，經119人員於通話期間多次口頭警告仍未改善，最後，由消防局依法開罰3000元。

消防並提醒，民眾撥119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴119人員，「發生何事？需要消防車(救災)或救護車(救護)」、「案發地址(附近明顯標的物)」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供「報案者自身身分、姓名、連絡電話」，以利搶救作業。

全國去年亂撥119報案電話，多達107萬通，消防署提醒報案人須清楚說出發生的人事時地物等相關正確訊息。記者王長鼎／翻攝
全國去年亂撥119報案電話，多達107萬通，消防署提醒報案人須清楚說出發生的人事時地物等相關正確訊息。記者王長鼎／翻攝
消防署統計全國各縣市消防局接獲民眾亂撥119報案電話，去年多達107萬通，最重可罰1萬5000元。資料來源／消防署
消防署統計全國各縣市消防局接獲民眾亂撥119報案電話，去年多達107萬通，最重可罰1萬5000元。資料來源／消防署

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