亂撥119報案電話 全國去年多達107萬通 最重罰1萬5

根據內政部消防署統計，去年全國各縣市消防機關119受理民眾報案電話近240萬通，但其中107萬通都是與救災救護無關的電話，約占45%。消防署呼籲民眾珍惜救災救護資源，亂打119依法可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

消防署指出，去年全國各縣市消防局119救災救護勤務指揮中心共接到107萬通與救災救護無關的電話，平均每天大約3000通，無交報案類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%。

消防署表示，去年12月，曾有119專線曾接獲民眾在3天之內一共撥打333通報案電話，但通話內容皆非報案需求，經119人員於通話期間多次口頭警告仍未改善，最後，由消防局依法開罰3000元。