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7歲童柔道課遭連摔昏迷 民代質疑柔道場竟無監視器

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區7歲黃姓男童，本月21日放學後在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐、昏迷，目前仍在加護病房觀察，與死神拔河中。黃父痛心表示，「兒子就是撐著在等教練的一個道歉。」不過事發場地位於瑞穗國小旁體育館地下室，現場卻無任何監視系統，台中市議員王朝坤痛批場地無監視器相當誇張，要求相關單位給予大眾一個交代。

王朝坤表示，據了解，該柔道教學場所經營多年，卻無任何監視系統，萬一有突發案件，沒有監視系統將難以追蹤，要求相關單位積極介入了解，並對失職人員給予應有的懲處，未來也要求運動場所都要設置監視系統，以保障運動學童的安全。

市議員張瀞分、陳本添表示，根據家屬轉述，黃姓男童才上課2周，照理說前幾次上課都應該先學會「護身倒法」，方能開始操練。教練卻這麼快就放任孩童學長對當事人摔了20多次，甚至教練本身也多次出手，針對孩童所受到的傷害，教練與道館必須給個交代。

張瀞分強調，坊間有各式道館，提醒民眾前往習武務必小心安全，也要求行政單位務必針對類似道館教練的適任性進行評估，不要再讓憾事重演。

教育局表示，經查開班單位為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給有需求的委員會使用，推廣體育活動，並於借用契約書內明定「不得有任何收益或營利行為」、「應採取相關體育活動之必要措施」，保障活動者安全。

位於瑞穗國小旁體育館地下室的柔道場大門深鎖。記者余采瀅／攝影
位於瑞穗國小旁體育館地下室的柔道場大門深鎖。記者余采瀅／攝影
台中市豐原區7歲黃姓男童在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐、昏迷。圖／家屬提供
台中市豐原區7歲黃姓男童在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流重摔至少27次，造成男童當場嘔吐、昏迷。圖／家屬提供

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