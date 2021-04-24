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浪費資源！ 去年亂撥119報案電話 平均一天3千通

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

內政部今天表示，根據內政部統計，去年各消防機關119受理民眾報案電話超過200萬通，但其中107萬通都和救災救護無關，將近五成；內政部呼籲民眾珍惜資源，亂打119依法可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

內政部表示，去年各消防機關119受理民眾報案電話共239萬8533通，其中107萬通和救災救護無關，平均每天大約3000通，類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%。

根據內政部統計數據，去年119救災救護案件以「緊急救護」為最多，共113萬1981件，占47.19%，火災7萬4199件，占3.09%，和救災救護無關的電話中以無聲或已掛斷為最多，共56萬2708件，占23.46%，撥號錯誤有11萬4293件，占4.77%。

內政部表示，去年12月，119專線曾接獲民眾在3天之內撥打333通，且通話內容皆非報案需求，經119人員於通話期間多次口頭警告仍未改善，最後，由消防局依法開罰3千元表示警惕。

內政部表示，濫用119報案電話將排擠到有真正需要救援的人，依據「消防法」規定，謊報各類災害或無故撥打119，可處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，希望民眾共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。

內政部表示，民眾撥119報案時，謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴119人員，「發生何事？需要消防車(救災)或救護車(救護)」、「案發地址(附近明顯標的物)」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供「報案者自身身分、姓名、連絡電話」，以利搶救作業。

內政部統計，去年各消防機關119受理民眾報案電話超過200萬通，但其中107萬通都和救災救護無關，圖119勤務電話受理示意，非新聞當事人。圖／內政部提供
內政部統計，去年各消防機關119受理民眾報案電話超過200萬通，但其中107萬通都和救災救護無關，圖119勤務電話受理示意，非新聞當事人。圖／內政部提供

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